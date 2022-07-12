В Баку прогремел мощный взрыв В Сабаильском районе Баку прогремел взрыв

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Баку, Азербайджан

Пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана заявила о взрыве, который прогремел в Сабаильском районе Баку. При инциденте никто не пострадал, сообщает РИА Новости.

На горячую линию МЧС поступила информация о взрыве в люке на улице Тагиева в Сабаильском районе города Баку. В связи с этим по вызову были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. По предварительной информации, в одном из коммуникационных колодцев произошел взрыв с последующим пожаром в подземной коммуникационной шахте, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Там отметили, что пожар удалось потушить, правоохранительные органы занялись расследованием инцидента.

При этом в МВД Азербайджана заявили о выяснении причин инцидента.

Сотрудники полиции эвакуировали граждан (взрыв произошел в одном из самых оживленных улиц столицы Азербайджана) в безопасное место. В настоящее время выясняются причины происшествия, — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле Вооруженными силами Армении позиций в направлении Кельбаджара. Как отметили в пресс-службе ведомства, обстрел велся из разнокалиберного стрелкового оружия.