Азербайджан отверг обвинения в обстреле армянских войск

https://static.news.ru/photo/91d262da-bd6d-11eb-be51-96000091f725_660.jpg Фото: mod.gov.az

Минобороны Азербайджана заявило, что военные не открывали огонь в направлении Армении, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Министерство обороны Армении в очередной раз распространило ложную информацию о якобы обстреле подразделениями ВС Азербайджана позиций в населённом пункте Верхний Шоржа в Гегаркуникском районе на армяно-азербайджанской государственной границе. В полдень 25 мая семь грузовиков с личным составом ВС Армении попытались подъехать к границе. В результате предупредительных мер, принятых нашими частями, движение встречной стороны было предотвращено. Мы однозначно заявляем, что наши части не открывали огонь по противоположной стороне, — говорится в заявлении.

Ранее в армянском военном ведомстве сообщили, что военные Азербайджана будто бы обстреляли позиции республики на границе и в результате произошедшего есть погибший. В Министерстве обороны Азербайджана, заявили, что гибель армянского военного произошла в результате несчастного случая.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что разные политические силы Армении говорят о возможности повторно оккупировать часть территории Азербайджана. По его словам, такие заявления попахивают реваншизмом и очень опасны в первую очередь для Еревана.

В Баку обратились к международному сообществу с просьбой оказать воздействие на Ереван. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что властям Армении следует отказаться от реваншистских настроений. Он выразил надежду, что международные акторы воздержатся от любых действий, которые могут подорвать позитивный, но хрупкий процесс построения мира в регионе.