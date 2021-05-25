Армения сообщила об обстреле границы азербайджанскими военными

Фото: mil.am

Денис Коробейников NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

23-летняя россиянка София Сапега, задержанная в Минске вместе с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем, подозревается в совершении преступлений в августе — сентябре 2020 года. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В первой половине дня 24 мая российский консул встретился с родителями С. А. Сапеги. Он информировал их о предпринимаемых посольством действиях и рекомендовал на случай необходимости квалифицированной юридической помощи адвоката,...