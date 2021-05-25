Армения сообщила об обстреле границы азербайджанскими военными

Минобороны Армении сообщило, что Азербайджан обстрелял позиции армянских военных на границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
Утверждается, что позиции армянских военных были обстреляны возле села Верин Шоржа в Гегаркуникской области. Погиб военнослужащий.
Контрактник ВС Армении, младший сержант В. Хуршудян получил смертельное ранение в результате перестрелки, начавшейся после того, как противник открыл огонь в приграничном районе Верин Шоржа Гегаркуникской области, — говорится в заявлении.
Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку призывает международное сообщество, включая Совет Европы, оказать воздействие на Ереван. По его словам, необходимо, чтобы власти Армении отказались от реваншистских настроений по отношению к Азербайджану. Он выразил надежду, что международные акторы воздержатся от любых действий, которые могут подорвать позитивный, но хрупкий процесс построения мира в регионе.