В Баку назвали ложью сообщение Еревана об ударах с воздуха

https://static.news.ru/photo/6ce23d7e-0ad0-11eb-b905-fa163e074e61_660.jpg Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

В Минобороны Азербайджана опровергли сообщение армянского военного ведомства об ударах беспилотниками по населённым пунктам республики.

Информация Министерства обороны Армении о том, что якобы ударными беспилотниками ВС Азербайджана нанесены удары по населённым пунктам Ерицванк и Арцваник Капанского района Сюникской области Армении, являются ложью и очередной целенаправленной провокацией противника, — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс-Азербайджан».

Там также сделали акцент на том, что войска Азербайджана вообще не наносят ударов по армянской территории.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, стороны карабахского конфликта договорились о прекращении огня. Перемирие начнёт действовать с 12:00 10 октября. Кроме того, Баку и Ереван условились начать субстантивные переговоры для скорейшего достижения мирного урегулирования.