В Баку назвали единственный путь для армян Карабаха Байрамов назвал интеграцию единственным путем для карабахских армян

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Джейхун Байрамов

Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что в Азербайджане больше не будет серых зон, а единственным путем для армян Карабаха является обсуждение их будущего в составе страны — интеграции, передает РИА Новости. По его словам, в регионе присутствуют незаконные военные формирования численностью около 10 тысяч человек, что является серьезным источником напряжения.

Единственный путь [для армян Карабаха] — это диалог и обсуждение своего будущего в составе Азербайджана. Другого просто нет, так как все остальное нелегитимно. Это наша красная линия, — сказал он.

Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев сказал, что армяне, проживающие в Карабахе, должны подать заявление на получение азербайджанского гражданства. По его словам, Баку обещает обеспечить их языковые, культурные, религиозные и муниципальные права.

Он также отметил, что с юридической точки зрения армяне, родившиеся в Карабахском регионе, — граждане Азербайджана. Но во время армянской оккупации Карабахского региона Ереван следовал «политике аннексии» и незаконно раздавал паспорта почти всем армянским жителям региона, добавил Гаджиев.

Ранее минобороны Армении и Азербайджана обменялись новыми обвинениями. Азербайджанская сторона назвала дезинформацией сообщения о концентрации дополнительных сил в районе села Зод Басаркечарского района. Минобороны Армении, в свою очередь, заявило об атаке со стороны азербайджанских войск.