В Баку раскрыли число уничтоженного армянского вооружения в Карабахе МО Азербайджана сообщило о ликвидации в Карабахе более 40 гаубиц ВС Армении

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Танк Т-72Б3, Азербайджан

Азербайджанские войска с начала антитеррористической операции на территории Карабаха уничтожили более 40 артиллерийских установок и около 30 минометов Вооруженных сил Армении, сообщил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов в ходе брифинга. Кроме того, под контроль азербайджанской армии перешли более 60 армянских позиций.

Свыше 40 артиллерийских установок, более 30 минометов калибра 82 и 120 мм, два зенитно-ракетных комплекса и более шести станций радиоэлектронного обнаружения были обезврежены и нейтрализованы, — рассказал Эйвазов.

Он также опроверг сообщения о том, что азербайджанские военные наносили удары по гражданской инфраструктуре. По словам спикера, подобные слухи — это дезинформация, призванная нанести ущерб имиджу ВС Азербайджана. Более того, как заметил чиновник, военные тщательно проверяют обстановку в районе потенциальных целей и поражают их, убедившись в отсутствии поблизости мирных граждан.

Минобороны Азербайджана ранее объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы о проведении операции.