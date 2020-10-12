В Азербайджане завели уголовное дело на журналиста из России

https://static.news.ru/photo/c46a407e-0c7d-11eb-8aeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении гражданина России, военного журналиста Семёна Пегова. Его обвиняют в незаконном пересечении границы, антигосударственных призывах и призывах к терроризму.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, гражданин России, создатель проекта WarGonzo Пегов без документов, «установленных на международном уровне, и за пределами контрольно-пропускных пунктов государственной границы», то есть через территорию Армении, проник в Ханкенди и другие оккупированные населённые пункты. При этом он «вступил в преступную связь» с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана.

Генеральная прокуратура направила запрос о правовой помощи уполномоченным структурам страны, гражданином которой является указанное лицо. Ведётся расследование, — цитирует агентство сообщение ведомства.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически не позволяют поставить точку в конфликте.

Как писал NEWS.ru, ранее в столице Азербайджана прошли похороны солдата, который был выходцем из России. Житель Баку с российскими корнями Денис Пронин погиб в боях в рамках конфликта в Нагорном Карабахе.