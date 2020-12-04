В Азербайджане почтили память погибших в Карабахе военных

https://static.news.ru/photo/edffa64c-3615-11eb-913e-fa163e074e61_660.jpg Фото: en.president.az

В Азербайджане прошла минута молчания в память о военнослужащих, погибших в ходе эскалации в Нагорном Карабахе.

Акция состоялась в полдень по местному времени (11:00 мск). Было остановлено движение транспорта, корабли в Каспийском море подали гудки.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Аллею павших в Баку и возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

На территории всей республики приспущены государственные флаги. В память о погибших в мечетях, синагогах и христианских храмах будут проведены богослужения, сообщает ТАСС.

Боевые действия в Карабахе начались 27 сентября и продолжались около полутора месяцев. В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минобороны Азербайджана подсчитали военные потери в результате эскалации. Погибли 2783 военнослужащих и ещё свыше 100 считаются пропавшими без вести.