В Азербайджане оценили усилия России по налаживанию диалога Баку и Еревана Глава МИД Азербайджана Байрамов оценил усилия России по налаживанию диалога между Баку и Ереваном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Азербайджана высоко ценят усилия России по нормализации отношений между Баку и Ереваном, заявил в ходе пресс-конференции глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов. По его словам, сейчас наиважнейшим элементом для налаживания отношений является трехсторонний договор между государствами, правила которого следует соблюдать.

Азербайджан высоко ценит роль Российской Федерации в нормализации отношений между Баку и Ереваном. С этой точки зрения важнейшим элементом является добросовестное выполнение трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, России и Армении, — сказал Байрамов.

При этом он заявил, что Армения не выполняет ряд требований договора. Так, глава МИД Азербайджана утверждает, что Ереван не вывел свои войска с территории Азербайджанской Республики.

Ранее Байрамов допустил проведение очередного, третьего раунда переговоров по мирному соглашению между Баку и Ереваном до конца 2022 года. По его словам, Азербайджан подготовил третий проект договора по мирному урегулированию и представил его Армении. Глава МИД подчеркнул, что Баку нацелен на скорейшее разрешение конфликта с Ереваном.

Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с азербайджанским коллегой 5 декабря заявил, что Россия заинтересована в мирном договоре между Ереваном и Баку. Министры провели переговоры в Москве, обсудив также перспективы двустороннего сотрудничества. По итогам встречи был подписан план межмидовских консультаций между Азербайджаном и РФ на 2023–2024 годы.