В Армении назвали условия для заключения мира между Баку и Ереваном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Становление мира между Арменией и Азербайджаном возможно при признании территориальной целостности двух стран и делимитации границ в рамках Алма-Атинской декларации 1991 года, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в ходе пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто. Он подчеркнул, что долгосрочный мир должен быть основан на выполнении обязательств, действенных шагах со стороны всех стран в регионе и отказе от максималистских притязаний, передает РИА Новости.

Возможно достичь стабильного мира, заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, если будет однозначным признание территориальной целостности Армении и Азербайджана, будет проведена делимитация границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и самых последних карт [времен] СССР, — сказал он.

Ранее премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с коллегой из Армении Николом Пашиняном в поселении Мухрани недалеко от Тбилиси. Встреча политиков прошла при посредничестве главы правительства Грузии Ираклия Гарибашвили. Подробности трехсторонних переговоров не уточняются, однако известно, что встреча длилась несколько часов.

До этого Никол Пашинян выразил надежду на подписание мирного соглашения с Азербайджаном в ближайшие месяцы. По его словам, Ереван и Баку достигли согласия по вопросу взаимного признания территориальной целостности государств.