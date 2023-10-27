Премьер-министры Армении и Азербайджана провели переговоры в Грузии

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Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с коллегой из Армении Николом Пашиняном в поселении Мухрани недалеко от Тбилиси, сообщается на сайте грузинского правительства. Встреча политиков прошла при посредничестве главы правительства Грузии Ираклия Гарибашвили. Подробности трехсторонних переговоров не уточняются, однако известно, что встреча длилась несколько часов.

Также были организованы двухсторонние переговоры Гарибашвили с высокопоставленными гостями из соседних стран. Стороны обсудили сотрудничество в области экономики, торговли, энергетики, инвестиций и других.



Ранее Никол Пашинян выразил надежду на подписание мирного соглашения с Азербайджаном в ближайшие месяцы. По его словам, Ереван и Баку достигли согласия по вопросу взаимного признания территориальной целостности государств.

Вместе с тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова принять министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна при наличии политической воли у Еревана. Захарова добавила, что Москва также рассматривает возможность в будущем организовать трехсторонний саммит с указанными государствами.