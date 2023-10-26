Россия может принять делегации из Армении и Азербайджана Захарова заявила о готовности России принять делегации из Армении и Азербайджана

Россия готова принять министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна при наличии политической воли у Еревана, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва также рассматривает возможность в будущем организовать трехсторонний саммит с указанными странами. Трансляция брифинга опубликована на YouTube-канале министерства.

Все более очевидна становится ошибочность ставки Еревана на западное посредничество в деле армяно-азербайджанской нормализации и попыток замотать реализацию комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне, которые были достигнуты в период с 2020 по 2022 годы. <...> При наличии политической воли в Ереване мы по-прежнему готовы принять на российской площадке министров иностранных дел Армении и Азербайджана, — уточнила Захарова.

Также в рамках брифинга представитель ведомства сообщила, что Россия прикладывает все возможные усилия по скорейшему урегулированию вооруженного конфликта Израиля и Палестины. В частности, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов посетил саммит мира, организованный Египтом.