Пашинян выразил надежду на скорый мир Армении с Азербайджаном

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на подписание мирного соглашения с Азербайджаном в ближайшие месяцы. По его словам, Ереван и Баку достигли согласия по вопросу взаимного признания территориальной целостности государств, передает «Интерфакс Азербайджан».

Мы также достигли согласия, что Армения и Азербайджан осуществят делимитацию границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Надеемся на основе этих принципов в предстоящие месяцы подписать с Азербайджаном соглашение о мире и установлении отношений, — сказал Пашинян.

Ранее глава армянского правительства заявил о важности развития отношений с Азербайджаном и Турцией. Кроме того, по словам Пашиняна, ключевую роль в улучшении регионального взаимодействия должно сыграть и усиление связей с Грузией и Ираном.

Пашинян заявлял, что мирное соглашение Еревана и Баку будет строиться на принципах взаимного признания территориальной целостности и границ на основе из Алма-Атинской декларации 1991 года и открытия коммуникаций в регионе, включая автомобильное и железнодорожное сообщение. Премьер отметил, что странам нужно двигаться вперед.

8 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пришло время работать над мирным соглашением с Арменией. При этом он выразил надежду на формирование новой политической среды на Южном Кавказе при участии Азербайджана, Армении и Грузии.