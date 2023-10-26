Пашинян: важно работать над улучшением отношений с Азербайджаном и Турцией

Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о важности развития отношений Армении с Азербайджаном и Турцией, передает «Интерфакс-Азербайджан». Он подчеркнул, что приоритетом является улучшение взаимопонимания в регионе.

Важно активно работать над улучшением наших отношений в регионе. Усиление связей с нашими стабильными партнерами, такими как Грузия и Иран, призвано сыграть ключевую роль в этом процессе. С одновременным стремлением к созданию новых отношений и пошаговому продвижению вперед с теми странами, с которыми у Армении пока не сложились взаимоотношения, либо существующие отношения остаются напряженными, — подчеркнул Пашинян.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что по всем трем принципам мирного договора между Ереваном и Баку практически достигнута договоренность. По словам политика, первый принцип заключается в том, что Армения и Азербайджан взаимно признают территориальную целостность друг друга в 29,8 тыс. кв. км и 86,6 тыс. кв. км. Второй принцип: процесс делимитации между Арменией и Азербайджаном должен происходить на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, и третий — открытие коммуникаций в регионе.

Ранее Лавров заявил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном по большому счету можно считать урегулированным. По его словам, Баку и Еревану остается сделать только практические шаги. Он также отметил, что Москва готова помочь в запуске процесса делимитации границы между двумя республиками.