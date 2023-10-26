Пашинян раскрыл три принципа мирного соглашения между Баку и Ереваном Пашинян: по трем принципам мирного договора достигнута договоренность с Баку

Фото: МИД РФ

По всем трем принципам мирного соглашения между Ереваном и Баку практически достигнута договоренность, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Интерфакс-Азербайджан». Он также подчеркнул, что необходимо подписать окончательное мирное соглашение и двигаться вперед.

Первый принцип предусматривает взаимное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана, касающейся определенных территорий. Второй утверждает, что границы между государствами должны соблюдаться исходя из Алма-Атинской декларации 1991 года. Третий принцип включает открытие коммуникаций в регионе, включая автомобильные и железнодорожные маршруты между Арменией и Азербайджаном, основанные на суверенитете, территориальной целостности и юрисдикции обеих стран.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном. Обе стороны высоко оценили формат платформы «3+3». Помимо отношений между двумя странами, главы МИД России и Азербайджана также обсудили наиболее значимые проблемы региона.