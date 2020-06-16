В Алма-Ате загорелся крупный торговый центр

https://static.news.ru/photo/b38d99a0-afd9-11ea-8dc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: almaty.emer.gov.kz

В Алма-Ате пожарные ликвидируют возгорание в крупном торгово-развлекательном центре ADK. Из здания эвакуированы посетители.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на городской департамент по чрезвычайным ситуациям, пожар возник в ТЦ на улице Сатпаева, 90. Открытого горения нет. По предварительной информации, густой чёрный дым идёт с кровли здания. В тушении пожара задействованы 54 человека личного состава и 17 единиц техники. Площадь пожара уточняется.

Работы осложняются частными машинами, которые загораживают проезд спецтехники. На место происшествия вызваны эвакуаторы службы спасения.

Накануне NEWS.ru сообщал, что сотрудники московского ТЦ «Афимолл Сити» эвакуировали около 400 человек из здания, а затем самостоятельно ликвидировали возгорание. Возгорание произошло на первом этаже в одном из помещений. Площадь пожара составила 0,5 кв. метра. Причины возгорания устанавливаются.