В Алма-Ате загорелся крупный торговый центр

В Алма-Ате пожарные ликвидируют возгорание в крупном торгово-развлекательном центре ADK. Из здания эвакуированы посетители.
Как
Работы осложняются частными машинами, которые загораживают проезд спецтехники. На место происшествия вызваны эвакуаторы службы спасения.
Накануне NEWS.ru сообщал, что сотрудники московского ТЦ «Афимолл Сити» эвакуировали около 400 человек из здания, а затем самостоятельно ликвидировали возгорание. Возгорание произошло на первом этаже в одном из помещений. Площадь пожара составила 0,5 кв. метра. Причины возгорания устанавливаются.
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