Устами Лаврова: Москва не намерена отрекаться от Центральной Азии В России ценят политическую стабильность и экономическую зависимость Центрально-Азиатского региона

Сергей Лавров / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил странам Центральной Азии, что Москва заинтересована в поддержании с ними добрых и конструктивных отношений. В статье министра, опубликованной в «Российской газете», подчёркивается, что эти отношения традиционно характеризуются как гармоничные, равноправные и взаимовыгодные, а также представляют собой «яркий пример того, как следует выстраивать межгосударственное сотрудничество в XXI веке». В последние месяцы из Москвы столь одобрительные оценки звучат в адрес далеко не всех бывших советских республик. Об особенностях сотрудничества РФ и стран Центрально-Азиатского региона — в материале NEWS.ru.

Метод мудрой обезьяны

В странах Центральной Азии к тезисам, которые предложил в очередной раз Сергей Лавров, отнеслись позитивно. Россия остаётся ключевым партнёром региона, несмотря на усиление его экономических связей с Западом, Китаем и Турцией. Статья российского министра напоминает: только с 2010 по 2021 год объём накопленных российских инвестиций в регион составил порядка $30,5 млрд. Но военная спецоперация на территории Украины, в свою очередь, не могла не затронуть и эти отношения, поскольку по сути вылилась в жёсткое противостояние между Россией и «коллективным Западом».

Статья главы внешнеполитического ведомства России вышла для наших стран своевременно, отметил в беседе с NEWS.ru эксперт по Центральной Азии Марс Сариев.

Одновременно с украинским кризисом идёт и схватка за Центральную Азию, страны которой оказались в состоянии бифуркации. Есть угроза того, что у России на постсоветском пространстве станут исчезать союзники, и, кроме как на Белоруссию, ей не на кого будет положиться. Внутри стран нашего региона настроения разные, отношения к событиям на Украине раскалывают наши общества, даже во многих семьях этот раскол уже произошёл. Добавьте к этому активность в регионе Запада и Турции. Не случайно в апреле Казахстан и Киргизию посетила заместитель государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея, приезжали и другие официальные лица с Запада. Марс Сариев киргизский политолог

В противовес осторожным действиям западных политиков Марс Сариев привёл «неосмотрительные высказывания» иных российских депутатов и политологов, часто размышляющих с телеэкранов о «территориальных подарках» России странам региона, «азиатском подбрюшье» и т. д. Но в политических кругах России, к счастью, начинают понимать, что с такими лозунгами надо заканчивать, не то Центральную Азию можно уступить Западу, полагает эксперт.

Марс Сариев Соцсети

В России должны осознавать, что неформально все страны нашего региона приватно консультируются и координируют свои действия, — продолжил политолог. — Если российско-украинский кризис затянется, да ещё не в пользу Москвы, то наши страны будут придерживаться единой логики — по троичной системе. То есть в отличие от европейского и российского дуализма, когда все поделены на два лагеря, друзей или врагов, здесь придерживаются известной схемы Китая, выраженной в притче об обезьяне, ждущей, когда в драке победит сильнейший тигр.

Иной взгляд на отношения Москвы с государствами Центральной Азии у эксперта клуба «Валдай» Станислава Притчина, полагающего, что позиции России в регионе остаются крепкими.

Глобальных катаклизмов, сравнимых с украинским кризисом, не видно здесь даже на горизонте. Хотя, конечно, ведётся [Западом] системная работа через неправительственные организации, СМИ. Понятно, что сейчас все страны, которые взаимодействуют с Россией, находятся под риском вторичных санкций — такая тактика у США, которую они применяют даже к столь крупным игрокам, как Китай и Индия, чего же тогда говорить о странах Центральной Азии! Но у этих стран уровень вовлечённости в мировую экономику, в контексте их зависимости от технологии и от рынков сбыта, не столь серьёзный. Россия и Китай являются ключевыми партнёрами для региона в торговле, в инвестициях, — сказал политолог в беседе с NEWS.ru.

Станислав Притчин обратил внимание, что Центральная Азия традиционно остаётся наиболее стабильным регионом на территории бывшего СССР, обходится без крупных вооружённых конфликтов. При этом её весомое значение для России все эти годы сохраняется.

ОДКБ бдит

Как подчеркнул Сергей Лавров, Россия содействует модернизации Вооружённых сил Киргизии и Таджикистана. По его словам, активно развивается военное и военно-техническое сотрудничество, реализуются среднесрочные и долгосрочные программы по оказанию военно-технической помощи этим странам. Ключевым фактором в обеспечении единой системы коллективной безопасности региона он назвал присутствие 201-й российской военной базы в Таджикистане и российской авиационной группировки в киргизском Канте.

Совместные учения в рамках ОДКБ как раз и говорят о том, что в Москве понимают, какие серьёзные угрозы существуют в регионе, отметил Марс Сариев.

В Таджикистане с опаской смотрят на соседний Афганистан, откуда видят для себя опасность со стороны «Талибана» (запрещён в РФ. — NEWS.ru). Президент Рахмон однозначно ориентирован на Россию. Но не будем забывать, что «Джамаат Ансаруллах» (запрещён в Таджикистане. — NEWS.ru), входящий в «Талибан», состоит практически из таджиков. События в Пакистане, связанные со свержением премьер-министра Имрана Хана, несколько отвлекли талибов от Центральной Азии, но это временно. Я не исключаю, что талибы через несколько месяцев будут пытаться получить проход через центральноазиатские государства к южным российским рубежам, — выразил обеспокоенность политолог.

Противоположный взгляд на характер угроз Таджикистану и другим центральноазиатским странам со стороны «Талибана» у востоковеда, бывшего первого секретаря посольства России в Кабуле Василия Кравцова. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что «Талибан» не преследует цели, выходящие за пределы Афганистана.

Oliver Weiken/dpa.Global Look Press

С 1994 года эта внутриафганская группировка следует такому принципу. «Талибан» открытой угрозы для нас не представляет. Какие-то определённые силы, конечно, могут под знаменем «Талибана» выступить против других государств, вовне. Но есть другие военно-террористические группировки, которые может потенциально задействовать НАТО. Им это нужно, чтобы запустить открытие «второго фронта». Как специалист в области борьбы с терроризмом скажу, что это один из механизмов противодействия — средство не военное, но может быть серьёзным, — отметил востоковед.

Пресечь попытки террористов оказать в регионе содействие НАТО, на взгляд экспертов, должна ОДКБ — именно поэтому даже речи не идёт об использовании силовых структур государств, входящих в эту организацию, в спецоперации на территории Украины.