«Умирать не собираюсь, ребят»: Лукашенко развеял слухи о своей болезни Лукашенко рассказал, что переболел аденовирусом

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на слухи о своей болезни, сообщил, что у него был аденовирус и умирать он не собирается. Также белорусский лидер пошутил, что с ним будут «еще очень долго мучиться», сообщает БелТА.

Аденовирус или что там было? Аденовирус. <...> Умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго, — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер пояснил, что ввиду плотного графика у него не было возможности лечиться должным образом.

У меня не было возможности лечиться, то в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель, все это накопилось, — добавил он.

15 мая Лукашенко впервые появился на публике после того, как 9 мая покинул Москву. Он приезжал в столицу, чтобы принять участие в торжествах, посвященных Дню Победы. Политик в тот день не присутствовал на неформальном завтраке в Кремле с участием глав других стран СНГ.

Лукашенко также не явился на церемонию празднования Дня флага, герба и гимна республики, проходившую 14 мая на Площади Государственного флага в Минске. Вместо белорусского лидера поздравление зачитывал премьер-министр страны Роман Головченко.