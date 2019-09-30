https://static.news.ru/photo/abde8b12-e39a-11e9-b03b-fa163e074e61_660.jpg Фото: flyuia.com

Украинская авиакомпания МАУ (Международные авиалинии Украины) прекращает регулярные рейсы в Казахстан из-за убытков, которые связаны с необходимостью облетать территорию Российской Федерации.

Потери более $7 млн не позволяют нам в дальнейшем выполнять убыточный рейс, — отметил президент МАУ Евгений Дыхне.

Авиаперевозчик с 27 октября закрывает рейсы по маршруту Киев — Алма-Ата.

Прямого авиасообщения между Россией и Украиной нет с октября 2015 года. Кроме того, Киев запретил российским авиакомпаниям использовать его воздушное пространство для транзитных полётов. Эти меры приняты в ответ на «агрессивные действия» Москвы.

Как писал News.ru, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Киева об опасности восстановления авиасообщения с РФ и предложил Украине переместиться в Тихий океан.