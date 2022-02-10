Украина выразила протест из-за военно-морских учений РФ в Чёрном море

МИД Украины выразил протест в связи с проведением российскими вооружёнными силами учений в акватории Чёрного и Азовского морей, а также в Керченском проливе, об этом говорится в сообщении на сайте украинского МИД. Там посчитали, что в ходе военно-морских учений России будет заблокирована часть водных территорий, что приведёт к экономическим и социальным трудностям для портов Украины.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением РФ о блокировании части акватории Чёрного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений, — говорится в сообщении.

В украинском МИД утверждают, что подобные действия России повлекут для портов Украины «сложные экономические и социальные последствия» из-за усложнения международного судоходства, в том числе торгового.

Там добавили, что Киев рассмотрит этот вопрос совместно со своими партнёрами, прежде всего со странами Черноморского региона, чтобы действия России получили должную оценку и ответ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные учения в Чёрном море не помешают торговым путям. По его словам, план учений изначально рассчитывался так, чтобы избежать блокировки торговых путей и соблюсти требования международного законодательства.

Ранее сообщалось, что шесть крупных десантных кораблей Балтийского и Северного флотов России передислоцируются из Средиземного моря в Чёрное для проведения боевых учений.