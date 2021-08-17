Украина получит миллиард долларов от МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) в 2021 году выделит Украине $1 миллиард. Об этом сообщает агентство Reuters.

Правящий совет МВФ принял решение о выделении финансирования для Украины. Заместитель главы национального банка страны Сергей Николайчук надеется, что Киев и в дальнейшем будет получать транши от Международного валютного фонда.

В нашем прогнозе мы ставили около $1 миллиарда в этом году и так же на следующий год. Мы ожидаем, что и в этом году мы можем получить транш, и в следующем году мы сможем продлить программу на шесть месяцев и получить ещё один транш, — поясняет банкир.

Ранее сообщалось, что Украина сможет получить порядка $3 миллиардов. Совет правления МВФ одобрил серию траншей для Киева в рамках программы восстановления мировой экономики, потерпевшей убытки от пандемии коронавируса. Указывается, что сумма будет переведена на счета государственного банка Украины безвозмездно. Договор о финансировании был достигнут в ходе телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и директором — распорядителем фонда Кристалиной Георгиевой.