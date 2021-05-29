Украина надеется подзаработать на российском газе из-за «безумия» Лукашенко

https://static.news.ru/photo/af598b60-7189-11eb-8674-96000091f725_660.jpg Фото: Газпром

Украинский финансист Сергей Фурса уверен, что «помешательство Александра Лукашенко» только на руку Киеву, ведь теперь Россия может решить не отбирать у Украины транзит, когда «Северный поток — 2» будет достроен. Об этом он написал в своей колонке для «Украина 24».

Дело в том, что на фоне инцидента с Ryanair Европа пригрозила совместно с США ввести очень жёсткие санкции против Белоруссии. Среди них может оказаться и запрет на транзит газа через страну. На Белоруссию сейчас приходится до 25% российского газа, поставляемого в ЕС. А значит, России в случае введения таких санкций придётся думать, как поставлять газ в Европу.

Безумие Лукашенко — чудесное спасение Украины? После того как США отказались вводить санкции против немецких партнёров «Северного потока-2», казалось, что украинский транзит обречён. И спасти нас может только чудо <...> Пока что рано праздновать, но, возможно, мы получим идеальное решение для всех. Для всех, кроме Лукашенко. И Путина, — написал Фурса в своей колонке.

Поведение Лукашенко, возможно, поможет Украине сохранить свою часть транзита и продолжать зарабатывать на российском газе, пишет он. Теперь Киеву только осталось ждать, когда Евросоюз введёт эти санкции, и надеяться, что «безумие узурпатора Лукашенко окажется подарком для Украины».

Ранее Европейский вещательный союз (EBU), организующий вокальный конкурс «Евровидение», решил заморозить членство Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы организации. Причиной стала «нынешняя ситуация» с ухудшением свобод и прав журналистов в республике.