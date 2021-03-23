Уголовное преследование экс-премьера Киргизии Бабанова прекратили

https://static.news.ru/photo/86eec090-8c74-11eb-8fe9-96000091f725_660.jpg Фото: Омурбек Бабанов/facebook.com

Расследование уголовного дела в отношении экс-премьера и бывшего кандидата в президенты Киргизии Омурбека Бабанова, а также материалов, где он фигурировал в качестве свидетеля, прекратили, передаёт 24 марта пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности республики (ГКНБ).

Прекращено производство ранее возбуждённых дел в отношении экс-депутата парламента и кандидата в президенты Бабанова, — говорится на официальном сайте ведомства.

По данным ГКНБ, решение принято «из-за отсутствия фактов причинения вреда интересам государства, юридических лиц и граждан». Кроме того, Бабанова обязали добровольно перечислить в бюджет республики денежные средства в размере 100 млн сомов ($1,25 млн).

Расследование по факту разжигания межнациональной розни в отношении Бабанова начали в 2017-м после его речи перед избирателями в областном центре Ош в качестве кандидата в президенты страны. Кроме того, Бабанов фигурировал в качестве свидетеля ещё в восьми уголовных делах, возбуждённых в том числе в отношении членов его семьи. Политик несколько раз избирался депутатом нацпарламента, занимал пост главы правительства, первого вице-премьера, на президентских выборах 2017 года занял второе место.

Накануне парламент Киргизии одобрил назначение референдума о внесении изменений в конституцию на 11 апреля. Соответствующее решение принято на заседании законодательного собрания в четверг, 11 марта. За принятие законопроекта проголосовали 94 депутата, против высказались шестеро. В частности, в изменениях в конституцию речь идёт об усилении полномочий президента, сокращении срока его правления страной с шести до пяти лет и разрешении одному и тому же человеку занимать высший пост в республике два раза подряд.

Как сообщал NEWS.ru, 4 октября в Бишкеке прошли парламентские выборы, после которых недовольные результатами граждане вышли на митинги, протесты переросли в беспорядки. Они продолжались несколько дней. После этого власти отменили итоги голосования, 15 октября Жээнбеков ушёл с поста главы государства. Временно исполнять обязанности президента стал освобождённый из заключения во время беспорядков экс-депутат партии «Ата-Журт» Садыр Жапаров. Позже он победил на досрочных президентских выборах в стране, набрав 79% голосов.