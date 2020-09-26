Участники акции протеста в Минске завершили манифестацию

Протестующие в Минске дошли по проспекту Независимости до микрорайона Уручье и решили завершить манифестацию.
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Дойдя до станции метро «Уручье», протестующие стали скандировать «Расходимся». Группами они пошли во дворы и в метро, которое оказалось закрытым.
На протяжении всего пути сотрудники силовых структур Белоруссии проводили точечные задержания. Акция протеста продолжалась более четырёх часов.
В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.
23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы
Ранее NEWS.ru писал, что правоохранительные органы Белоруссии задержали порядка 200 участников протестных акций.
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