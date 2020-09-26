Участники акции протеста в Минске завершили манифестацию

https://static.news.ru/photo/9231be22-00e1-11eb-92be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Протестующие в Минске дошли по проспекту Независимости до микрорайона Уручье и решили завершить манифестацию.

Об этом сообщает РИА Новости.

Дойдя до станции метро «Уручье», протестующие стали скандировать «Расходимся». Группами они пошли во дворы и в метро, которое оказалось закрытым.

На протяжении всего пути сотрудники силовых структур Белоруссии проводили точечные задержания. Акция протеста продолжалась более четырёх часов.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов.

Ранее NEWS.ru писал, что правоохранительные органы Белоруссии задержали порядка 200 участников протестных акций.