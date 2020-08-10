«Не было еды и воды»: журналист из РФ рассказал о задержании в Белорусии

https://static.news.ru/photo/22b87726-db3d-11ea-95bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Журналист Daily Storm Антон Старков, которого задержали во время освещения протестов 9 августа в Минске, рассказал об условиях содержания в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП). По его словам, силовики неплохо обращались с россиянами, так как они иностранцы.

Он рассказал, что за пять минут до задержания познакомился с корреспондентом «Медузы» Максимом Солоповым, так как они вместе убегали от ОМОНа.

Я подсадил Максима, чтобы он перелез через забор. Он по плану потом должен был помочь перелезть мне. Но в тот момент, когда Максим [перелез], с его стороны забора, из подворотни вышел большой отряд ОМОНа, сразу на него накинулся, — передаёт «Медуза».

По его словам, Солопов встал на колени, поднял руки в верх и сказал, что он журналист. Несмотря на это три силовика жёстко его избили. После этого он пошёл самостоятельно. Затем ОМОН появился с другой стороны и начал избивать уже Старкова и его коллегу Дмитрия Ласенко.

[В ЦИПе] с нами, поскольку мы иностранцы, [обращались] неплохо. Не били. Остальных избивали сильно, белорусов. У нас сутки не было питьевой воды и еды, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, Старкова и Ласенко отпустили из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске. Также освободили военного корреспондента Семёна Пегова. При этом МИД России пока не может выяснить местонахождение ряда задержанных в Белоруссии журналистов, в том числе Солопова.

Ранее, как писал NEWS.ru, представители СМИ обратились к белорусским властям с требованием немедленного освобождения своих коллег, задержанных во время выполнения ими редакционных заданий. По их словам, применение силы к журналистам, а также отсутствие информации об их нахождении и состоянии вызывает возмущение.