У МВД Белоруссии нет данных о пострадавших при протестах силовиках

https://static.news.ru/photo/fab9cc34-da8d-11ea-b41f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kirilenko_a/Twitter.com

Оперштаб, созданный в связи с проведением в Белоруссии президентских выборов, не располагает информацией о пострадавших в ходе акций протеста в республике силовиках, сообщили в МВД страны.

Пока такой информации нет, — ответила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова РИА Новости на вопрос о наличии пострадавших сотрудников правоохранительных органов.

В ночь на 10 августа протестующие в центре Минска начали строить баррикады. При этом сотрудники правоохранительных органов применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Оппозиция зажигает фаеры и бросает их в сторону силовиков. Отмечается, что при разгоне манифестантов некоторые из них становились на колени перед ОМОНом и просили их не бить. У милиционеров участники акции наблюдают помповые ружья.

По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набирает на выборах 81,35% голосов, Светлана Тихановская — 8%.

Как писал NEWS.ru ранее, несколько взрывов раздалось в столице Белоруссии, где проходят акции протеста, участники которых не довольны результатами президентских выборов.