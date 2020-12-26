Турецкие военные в январе подключатся к наблюдению за ситуацией в Карабахе

https://static.news.ru/photo/0332ea60-4769-11eb-99f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/turk_silahli_kuvvetleri

Военнослужащие турецкой армии в январе 2021 года приступят к службе в совместном с РФ наблюдательном центре по Нагорному Карабаху.

Группа турецких военных под командованием бригадного генерала уже направилась в Азербайджан. По данным телеканала NTV, представители Турции должны приступить к службе в совместном с Россией наблюдательном центре.

1 декабря Минобороны Турции сообщало, что Анкара и Москва договорились о создании совместного центра наблюдения и контроля за режимом перемирия в Нагорном Карабахе. Представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков заявлял, что мониторинговый центр будет создан на территории Азербайджана, в него войдёт равнозначное число военнослужащих из Турции и РФ.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. В ночь на 10 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения конфликта. По условиям соглашения, военные Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, в регион были введены российские миротворцы, кроме того, под контроль Баку перешли пять районов Карабаха. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших.

Как сообщал NEWS.ru 25 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о начале поэтапной демобилизации военных, призванных на службу из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Ожидается, что процесс демобилизации будет полностью завершён к 15 апреля 2021 года.