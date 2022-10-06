Токаев согласился баллотироваться в президенты Казахстана

Фото: kremlin.ru

Касым-Жомарт Токаев

Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев согласился баллотироваться в президенты республики на предстоящих выборах 20 ноября от народной коалиции, передает РИА Новости. Для выдвижения Токаева создана народная коалиция общественно-политических сил. В нее вошли три парламентские партии — «Аманат», «Ак жол», Народная партия Казахстана, а также ряд общественных объединений страны.

Различные общественные организации предложили выдвинуть мою кандидатуру на этих выборах. Как я говорил ранее, глава государства не должен отдавать приоритет ни одной партии, должен быть политически нейтральным. Никогда не отступал от этой позиции, — сказал Токаев.

Ранее Токаев подписал поправки в конституцию страны. Столица Нур-Султан была официально переименована в Астану, а президент республики будет избираться на семь лет без права переизбрания. Позже депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана одобрили законодательные поправки, исключающие День первого президента 1 декабря из числа государственных праздников.

Отмечалось, что Токаев предложил изменить конституцию республики после январской попытки госпереворота.