В Казахстане исключат День первого президента из государственных праздников Парламент Казахстана исключил День первого президента из числа государственных праздников

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Парламент Казахстана

Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана одобрили законодательные поправки, исключающие День первого президента 1 декабря из числа государственных праздников, следует из трансляции на сайте сената. Принятые поправки направляются на подпись главе республики Касым-Жомарту Токаеву.

Предложение исключить День первого президента из числа госпраздников внесли депутаты нижней палаты парламента при обсуждении законопроекта по вопросам кинематографии, культуры и праздников. Парламентарии предложили определить празднование этого дня по аналогии с такими датами, как День государственных символов и День благодарности, имеющими общественно значимый статус.

День первого президента отмечается в Казахстане с 2012 года. Он был учрежден, чтобы отметить и признать заслуги первого президента Нурсултана Назарбаева перед республикой. В годы его президентства 1 декабря во всех регионах страны проходили торжественные собрания, спортивные турниры и культурные мероприятия, посвященные его празднованию.

Ранее президент Казахстана подписал поправки в конституцию страны, согласно которым столица Нур-Султан официально переименована в Астану. Кроме того, президент республики будет избираться на семь лет без права переизбрания.