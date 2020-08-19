Тихановского перевели в камеру побольше и с ремонтом

https://static.news.ru/photo/8e666ed0-e22f-11ea-b10f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известного белорусского блогера Сергея Тихановского в ночь перед его днём рождения этапировали в Жодино, а значит, он уже не был в изоляторе Минска, когда его сторонники приходили к проходной, чтобы поздравить его. Оппозиционеру выделили камеру размером побольше.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Виктора Мацкевича, который посетил своего подзащитного на новом месте.

Я был у Тихановского в Жодино. Его перевели в ночь с понедельника на вторник. У него более-менее нормальное самочувствие, нормальные условия. Была маленькая камера. Сейчас помещение побольше, — сказал Мацкевич.

По его словам, Тихановский говорит, что внутри камеры в Жодино обстановка лучше и есть «ремонт». Адвокат добавил, что отношение со стороны сотрудников изолятора тоже нормальное — «без претензий и наездов»:

Настроение у него получше, бодрячком.

Мацкевич отметил, что пока сложно говорить о том, сможет ли Тихановский увидеть близких в обозримой перспективе — в уголовно-процессуальном законодательстве нет ограничений по количеству и времени свиданий, но на практике следователи не дают родственникам разрешений, мотивируя это тем, что подозреваемый может через такой контакт помешать следствию.

Накануне Сергею Тихановскому исполнилось 42 года. Ранее он содержался в тюрьме на улице Володарского в Минске. Вчера сюда пришли его сторонники, чтобы поздравить и поддержать.

Активиста задержали 29 мая во время время пикета по сбору подписей в городе Гродно. Там произошла драка, в которой пострадали сотрудники милиции. Сам Тихановский считает случившееся провокацией.

Сергей Тихановский хотел баллотироваться в президенты, но так как отбывал административный арест, не успел собрать подписи. Вместо него на выборы пошла его супруга Светлана. Её поддержали штабы других недопущенных кандидатов, и она стала главным соперником действующего президента Александра Лукашенко.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила Тихановская. После выборов ей пришлось уехать из страны.

Депутаты Европарламента не признали президентские выборы в Белоруссии. Сегодня по видеосвязи прошёл внеочередной саммит Евросоюза по ситуации в республике.

Ранее NEWS.ru писал, что в кабмине ФРГ подтвердили, что вступили в контакт с баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.