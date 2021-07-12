Тихановская решила «выстроить новые отношения» с Россией
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:27, 18 сентября 2021
Светлана ТихановскаяФото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в случае своего прихода к власти намерена построить «новые отношения» с Россией. Данное заявление размещено на сайте оппозиционного политика.
Как и любой белорус, я понимаю, насколько сильно экономика Беларуси связана с экономикой России. И знаю, что нам нужно будет выстраивать новые, честные и прозрачные отношения и договорённости с Россией, — отметила Тихановская.
Эти отношения она намерена строить на нескольких принципах: верховенстве права и прозрачности и открытости договорённостей.
Третий принцип: Беларусь станет партнёром, который выполняет взятые на себя обязательства и не занимается обогащением за счёт обмана торговых партнёров, — добавила Тихановская.
По словам политика, в случае смены власти в стране Белоруссия будет заинтересована в прямых иностранных инвестициях, в том числе из России, которые позволят модернизировать производства и повысить квалификацию белорусских рабочих.
Тихановская при этом пообещала России уверенность в исполнении взятых Белоруссией обязательств и возможность иметь полноценного торгового и инвестиционного партнёра вместо того, который «всё время просит в долг». При этом политик подчеркнула, что гипотетическая новая власть также не может не признать договорённости, существующие между двумя странами после 5 ноября 2020 года.
Ранее сообщалось, что Минский областной суд приговорил оппозиционеров Максима Знака и Марию Колесникову к 10 и 11 годам колонии соответственно. Оппозиционеры признаны виновными в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путём, а также в создании экстремистского формирования и руководстве им. Согласно решению суда Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, а Знак — в колонии усиленного режима.