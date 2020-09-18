Тихановская потребовала освободить задержанных участниц женского марша

https://static.news.ru/photo/0afb0a46-faa4-11ea-acec-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская осудила задержания участниц несанкционированного женского марша, который состоялся в Минске.

По её словам, в белорусской столице происходит произвол.

Все задержанные должны быть отпущены. Сотрудники силовых ведомств должны помнить: беларусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы, — отметила политик.

Силовикам «ещё придётся посмотреть в глаза своему народу, который они должны защищать», говорится в заявлении главы оппозиции, которое было опубликовано в её Telegram-канале.

До этого в Минске завершился женский марш. Акция проходила в центре белорусской столицы и стартовала от Комаровского рынка, где уже шестую неделю подряд собирается оппозиция Белоруссии. Участницы марша выбрали яркие наряды и блестящий макияж. Они отметили, что блёстками хотят привлечь внимание к себе и своим требованиям.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После начала митингов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Шесть из них, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву.

Как ранее писал NEWS.ru, Европарламент не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии, так как они были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов», и не признаёт Александра Лукашенко президентом республики в связи с истечением срока его полномочий 5 ноября.