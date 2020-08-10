Тихановская не исключила гибели людей во время протестов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/e5185ad2-daea-11ea-af98-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской получил противоречивую информацию о погибших в результате массовых протестов в стране.

Тихановская считает, что произошедшее 9 августа в Минске является недопустимым. По её словам, в штаб на протяжении двух дней поступает противоречивая информация о погибших. Кандидат надеется, что она не будет подтверждена, так как «это будет началом конца», передаёт портал news.tut.by.

9 августа в Белоруссии после закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были задержаны по меньшей мере 213 человек.

Как писал NEWS.ru, Тихановская возложила вину за происходящее на акциях протеста и за пострадавших в них на действующее правительство республики. Она отметила, что люди имеют право выходить на улицы и высказывать своё мнение. Также она призвала всех участников остановить насилие на акциях протеста. Она отметила, что знает, что «белорусы проснутся завтра уже в новой стране», и выразила надежду, что «завтра будут только хорошие новости».

Команда Тихановской не признала итоги прошедших накануне выборов главы Белоруссии и заявила, что намерена их обжаловать. В её штабе заявили, что готовы к продолжительным протестам и потребовали мирной передачи власти. При этом сама политик пока не приняла решение, будет ли принимать участие в уличных акциях.

По данным Центризбиркома, действующий лидер государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%. Второе место у домохозяйки Светланы Тихановской — 9,9%. Следом идут экс-депутат парламента Анна Конопацкая — 1,68%, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев — 1,04% и глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень — 1,13%.