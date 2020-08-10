Тихановская намекнула на отъезд за границу

https://static.news.ru/photo/fd8f0b22-db82-11ea-8451-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Противоречивая информация поступала 10 августа по поводу кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Сначала говорилось, что она пришла в ЦИК республики для подачи жалобы на результаты выборов, затем — что её удерживают в здании.

Позже Мария Колесникова, соратница Тихановской по объединённому штабу оппозиции, передала журналистам фразу Тихановской о том, что та хочет быть со своими детьми, а они находятся в одной из стран Евросоюза, сообщает MK.RU.

По словам Максима Знака, бывшего адвоката Виктора Бабарико, Тихановская провела в ЦИК три часа, после чего покинула здание не через парадный подъезд, бросив фразу «Я приняла решение».

Бывшая учительница и домохозяйка является матерью четырёхлетней девочки и десятилетнего мальчика. Детей вместе с бабушкой перед выборами вывезли в неназванную страну Евросоюза из-за поступавших угроз.

Ещё утром 10 августа Тихановская говорила, что останется в Белоруссии. В её штабе теперь говорят лишь, что она на связи и с ней всё в порядке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Светлану Тихановскую не выпускают из здания Центризбиркома. Она зашла в него, чтобы оставить документы. Политик пришла в ЦИК с адвокатом в 16 часов по местному времени, однако юрист позже вышел, а она нет. В ЦИК страны отрицали удержание политика. Там рассказали, что Тихановская ушла из здания сразу после подачи жалобы.