Техгруппа ЕС обсудила с главой МИД Армении развертывание новой миссии Техгруппа ЕС обсудила с главой МИД Армении размещение гражданской миссии на границе с Азербайджаном

Фото: МИД Армении

Арарат Мирзоян принял членов миссии по технической оценке ЕС

Техническая оценочная группа ЕС во главе с Марчином Видрой прибыла в Ереван для рассмотрения возможности размещения новой гражданской миссии на границе с Азербайджаном, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Армении. С делегацией встретился глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян. Стороны также обсудили работу миссии наблюдателей ЕС в Армении, завершившуюся 19 декабря 2022 года.

Министр Мирзоян высоко оценил роль наблюдательной миссии в укреплении стабильности в регионе и предотвращении новых агрессий против Армении и выразил готовность к продолжению сотрудничества. Также был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, — сказано в сообщении.

19 декабря прошлого года был завершен мандат мониторинговой миссии ЕС в Армении, запущенной в октябре.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в конце декабря, что вопрос отправки со стороны ЕС новой миссии в Армению должен быть согласован с Баку.

Ранее в МИД Азербайджана назвали провокацией призывы Армении направить международную миссию к Лачинскому коридору. В ведомстве отметили, что подобными действиями Ереван пытается нарушить суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

В МИД призвали Армению соблюдать условия трехсторонних договоренностей и воздержаться от шагов против суверенитета республики. Представители ведомства подчеркнули, что Баку придерживается последовательной позиции по миру, стабильности и развитию в регионе.