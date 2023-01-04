МИД Азербайджана назвал провокацией призывы Армении к международной миссии

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Лачинский коридор

Министерство иностранных дел Азербайджана назвало провокацией призывы Армении направить международную миссию к Лачинскому коридору. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что подобными действиями Ереван пытается нарушить суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Практически все государства — члены СБ ООН привержены выполнению обязательств по Трехсторонней декларации, а также взаимному признанию и уважению суверенитета и территориальной целостности. <...> Призывы Армении направить на территорию Азербайджана любую миссию расцениваются как очередная провокация против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и должны быть прекращены, — заявили в МИД Азербайджана.

В ведомстве призвали Армению соблюдать расписанные в Трехстороннем договоре соглашения и воздержаться от действий против суверенитета республики. Представители МИД Азербайджана подчеркнули, что Баку придерживается последовательной позиции по миру, стабильности и развитию в регионе.

Накануне МИД Армении опубликовал сообщение, в котором заявил, что на территорию Карабаха необходимо пригласить международные организации для оценки гуманитарной ситуации на месте. Согласно заявлению ведомства, из-за блокады Лачинского коридора гуманитарный кризис в регионе растет с каждым днем. В МИД РА утверждают, что местные жители начинают испытывать нехватку лекарств, еды и предметов первой необходимости.