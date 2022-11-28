Суд отказался возвращать Додона под домашний арест

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Игорь Додон

Суд отклонил требование прокуроров вернуть бывшего президента Молдавии Игоря Додона под домашний арест, передает ТАСС. После заседания прокурор Петр Ярмалюк сообщил, что на период следствия политику запрещено покидать страну.

Отклоняется как необоснованный запрос о применении меры пресечения в виде домашнего ареста, — говорится в решении суда.

28 ноября Додон рассказал, что его вызвали в суд. Он отметил, что сотрудники антикоррупционной прокуратуры хотят вернуть его под домашний арест на незаконных основаниях. По мнению экс-президента, реакция суда на действия прокуроров будет проверкой его добросовестности.

18 ноября Додона, обвиняемого в коррупции, отпустили из-под домашнего ареста. Решение было принято в Высшей судебной палате страны. Политик при этом продолжит находиться под юридическим контролем: Додона обязали являться к представителям обвинения по первому требованию.

Экс-президента поместили под домашний арест в конце мая. Слушания по его делу начались в октябре. Следствие считает, что Додон получил взятку в размере до миллиона долларов от олигарха Владимира Плахотнюка, который прежде был лидером в Демпартии. По мнению стороны обвинения, Додон затребовал средства для нужд Партии социалистов Республики Молдова.