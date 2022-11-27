Игоря Додона вызвали в суд

Фото: Вениамин Демидецкий/ТАСС

Экс-президент Молдавии Игорь Додон

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона вызвали в суд 28 ноября, об этом политик сообщил в Telegram. Он отметил, что сотрудники Антикоррупционной прокуратуры хотят вернуть его под домашний арест на незаконных основаниях. По мнению экс-президента, реакция суда на действия прокуроров будет проверкой его добросовестности.

По всей видимости, действующее неопытное руководство Антикоррупционной прокуратуры и прокурор без опыта и компетенций, незаконно делегированный представлять обвинение, не могут смириться с тем, что Высшая судебная палата освободила меня из-под домашнего аресту, а потому оспорили это решение, — написал Додон.

18 ноября Додона, обвиняемого в коррупции, отпустили из-под домашнего ареста. Решение было принято в Высшей судебной палате страны. Политик при этом продолжит находиться под юридическим контролем: Додона обязали являться к представителям обвинения по первому требованию.

Экс-президента поместили под домашний арест в конце мая. Слушания по его делу начались в октябре. Следствие считает, что Додон получил взятку в размере до миллиона долларов от олигарха Владимира Плахотнюка, который прежде был лидером в Демпартии. По мнению стороны обвинения, Додон затребовал средства для нужд Партии социалистов Республики Молдова.