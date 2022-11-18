Бывшего президента Молдавии Додона освободили из-под домашнего ареста

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона, обвиняемого в коррупции, отпустили из-под домашнего ареста. Решение было принято в Высшей судебной палате страны, сообщает РИА Новости. Политик при этом продолжит находиться под юридическим контролем: Додона обязали являться к представителям обвинения по первому требованию.

Высшая судебная палата постановила удовлетворить запрос адвокатов и освободить Игоря Додона из-под домашнего ареста, — говорится в решении суда.

Экс-президента поместили под домашний арест в конце мая. Слушания по его делу начались в октябре. Следствие считает, что Додон получил взятку в размере до миллиона долларов от олигарха Владимира Плахотнюка, который прежде был лидером в Демпартии. По мнению стороны обвинения, Додон затребовал средства для нужд «Партии социалистов Республики Молдова». В частности, речь шла о выплате зарплаты сотрудникам этого политического объединения.

В октябре Додон заявил, что власти Молдавии при помощи конституционного суда могут в любой момент ввести в страну войска НАТО. Это произойдет, несмотря на нейтралитет государства, подчеркивал он. По словам экс-главы страны, несколько лет назад молдавский конституционный суд принял постановление, согласно которому статус нейтралитета «вообще не играет никакой роли».