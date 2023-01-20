Стало известно о состоянии Назарбаева после операции на сердце Хирург Пя: Назарбаев после операции чувствует себя хорошо и может быть выписан в ближайшее время

Фото: elbasy.kz

Нурсултан Назарбаев

Перенесенная первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым операция на сердце носила плановый характер, экс-глава государства после нее чувствует себя хорошо и может быть выписан из больницы в ближайшее время, сообщил глава Национального научного кардиохирургического центра, где проходила операция, хирург Юрий Пя, передает РИА Новости. По словам медспециалиста, это может произойти уже «сегодня-завтра».

Операция была плановая. Самочувствие у Нурсултана Абишевича хорошее. Выписка ожидается в ближайшее время, — сказал врач.

Пя указал, что у Назарбаева нет и не наблюдалось проблем с сердцем, бывший президент проходит регулярные медобследования. Перенесенная же операция проводилась экс-главе государства впервые.

20 января пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай сообщил, что политик перенес операцию на сердце, которая прошла успешно. По его словам, операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре. Ранее о госпитализации бывшего главы Казахстана заявил экс-директор госканала «Хабар 24» Александр Аксютиц. Тогда сообщалось, что Назарбаеву проводят комплексное обследование сердца.

До этого бывший глава Казахстана был лишен всех государственных наград. 12 января Конституционный суд Казахстана принял постановление, согласно которому закон об особом статусе, пожизненных гарантиях и привилегиях Назарбаева признан утратившим свою силу. Лишение Назарбаева статуса предусматривалось поправками к конституции страны, которые вступили в силу в июне 2022 года.