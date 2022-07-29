Стало известно, когда Ереван и Баку обсудят делимитацию границ Секретарь Совбеза Армении Григорян: заседание комиссии по делимитации границ запланировано на август

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Армен Григорян

Второе заседание комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном и повышению уровня ее безопасности запланировано на вторую половину августа, заявил секретарь армянского Совбеза Армен Григорян. В интервью агентству Armenpress он отметил, что Ереван был готов к повторной встрече с азербайджанскими делегатами и в июле, и в июне. Первое же заседание комиссии по делимитации госграницы между двумя государствами прошло 24 мая.

Заседание комиссии по вопросам делимитации и безопасности границ было назначено на вторую половину августа по предложению азербайджанской стороны. Армянская сторона была готова ко второй встрече и в июне, и в июле. Мы неоднократно выражали готовность к открытию региональных коммуникаций, — заявил Григорян.

На вопрос журналиста о том, готова ли Армения подписать мирный договор с Азербайджаном, политик ответил, что Ереван «движется в этом направлении».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал прошедшую 16 июля встречу глав армянского и азербайджанского МИД первым шагом к переговорам по мирному договору. Он заявил, что Баку уже сформировал комиссию для проведения мирных переговоров и ожидает аналогичного шага от Еревана.