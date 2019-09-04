Государственное управление делами сообщило, что в августе президент Украины Владимир Зеленский заработал 28 тысяч гривен (74 015 рублей).
По их данным, глава государства получил в качестве зарплаты меньше главы своего офиса Андрея Богдана. Ему в августе заплатили 39 874 гривны (105 402 рубля). Это произошло за счёт надбавок, служебных командировок и премий, передаёт
Как писал News.ru, Зеленский на посту главы страны в мае текущего года заработал $486, а в июне — $1075. По данным Госуправления делами, с дохода политика уплачены налоги и сборы.