https://static.news.ru/photo/b03c17d8-c153-11e9-b86a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Государственное управление делами сообщило, что в августе президент Украины Владимир Зеленский заработал 28 тысяч гривен (74 015 рублей).

По их данным, глава государства получил в качестве зарплаты меньше главы своего офиса Андрея Богдана. Ему в августе заплатили 39 874 гривны (105 402 рубля). Это произошло за счёт надбавок, служебных командировок и премий, передаёт RNS .

Как писал News.ru, Зеленский на посту главы страны в мае текущего года заработал $486, а в июне — $1075. По данным Госуправления делами, с дохода политика уплачены налоги и сборы.