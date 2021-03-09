Спецслужбам Белоруссии известно о трёх сценариях протестов 25–27 марта

https://static.news.ru/photo/aa9117cc-810d-11eb-93ef-96000091f725_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что акции протеста 25–27 марта будут жёстко пресекаться. Силовикам известно о трёх сценариях будущих акций.

По его словам, власти располагают информацией о планах некоторых лиц по дестабилизации ситуации в республике в период 25–27 марта. При этом он решил обратить внимание на несколько моментов.

Первое — на беспрецедентное давление на наше государство со стороны иностранных партнёров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами, — отметил глава КГБ после доклада президенту республики.

Он подчеркнул, что уже известны конкретные лица, которые собираются устроить протестные движения в стране.

Второе — это попытки — и доложено о конкретных лицах, планах — дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25–27 марта, — цитирует БелТа Тертеля.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста. Они начались после президентских выборов 9 августа, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы были сфальсифицированы. Белорусский лидер заявлял, что в стране пытаются устроить цветную революцию по западным методичкам.

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