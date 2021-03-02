Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже бизнес-класса

https://static.news.ru/photo/2ea125e2-7bb5-11eb-9c46-96000091f725_660.jpg Фото: БЕЛСАТ NOW / youtube

Приехавшая в финскую столицу белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, экстрадиции которой решил добиваться Минск, передвигается по Хельсинки в кортеже из трёх машин бизнес-класса и в сопровождении охраны.

Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, снявший машины на камеру. Данных о том, кто оплачивает проживание, поездки и охрану политического деятеля, не приводится.

В ходе беседы с журналистами Euronews она сравнила протестные движения в России и Белоруссии.

В России — протест, у нас — революция, — сказала она.

Также оппозиционерка выразила уверенность, что и без действующего президента страны Александра Лукашенко две страны сохранят прекрасные отношения.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший кандидат на пост президента Белоруссии заявила, что не участвовала в планах по организации массовых беспорядков и захвату власти в Гомеле. «За время предвыборной программы и месяцы протеста после выборов команда Светланы Тихановской общалась и продолжает общаться с огромным количеством белорусов. Часть из них всегда была и продолжает оставаться ориентированной на радикальные меры — но Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке таких планов», сообщили в пресс-службе лидера белорусской оппозиции.