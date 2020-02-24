Полиция Грузии оцепила многоквартирный дом, в котором проживает спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе. На лестничной площадке между первым и вторым этажом сотрудник службы государственной безопасности обнаружил огнестрельное оружие.
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Ранее в феврале грузинские оппозиционеры включили запись гимна Советского Союза во время выступления Арчила Талаквадзе в парламенте, протестуя таким образом против назначения Ираклия Шотадзе на пост генпрокурора. Как передавал NEWS.ru, президент страны Саломе Зурабишвили назвала инцидент оскорблением государства и нарушением законов.
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