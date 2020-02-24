https://static.news.ru/photo/ad006ad2-56f0-11ea-bcae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sputnik/РИА Новости

Полиция Грузии оцепила многоквартирный дом, в котором проживает спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе. На лестничной площадке между первым и вторым этажом сотрудник службы государственной безопасности обнаружил огнестрельное оружие.

Об этом сообщает РИА Новости. Местные правоохранительные органы незамедлительно отреагировали на находку, начав следствие о незаконном приобретении и хранении оружия. МВД Грузии не раскрыло данные о фигурантах расследования. При этом в пресс-службе Министерства внутренних дел отрицают сообщения о попытке ограбления квартиры Талаквадзе.

Ранее в феврале грузинские оппозиционеры включили запись гимна Советского Союза во время выступления Арчила Талаквадзе в парламенте, протестуя таким образом против назначения Ираклия Шотадзе на пост генпрокурора. Как передавал NEWS.ru, президент страны Саломе Зурабишвили назвала инцидент оскорблением государства и нарушением законов.