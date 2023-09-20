СМИ сообщили о гибели мэра города Мартуни в Карабахе 24news.am: мэр Мартуни в Карабахе погиб в столкновении с военными Азербайджана

Фото: Armenian Defense Ministry/via Globallookpress.com

Портал 24news.am сообщил, что мэр города Мартуни в Карабахе Азнавур Сарьян погиб в ходе боя с Вооруженными силами Азербайджана. Подробностей случившегося не сообщается.

В ходе боев с азербайджанскими подразделениями погиб мэр города Мартуни Азнавур Сарьян, — говорится в сообщении портала.

Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В ведомстве отметили, что будут наносить удары по военным объектам Армении. Отмечается, что о проведении операции проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.

Позднее заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев объяснил, что целью антитеррористической операции в Карабахе является нейтрализация военной инфраструктуры ВС Армении. В Армении заявили, что ее вооруженные силы не дислоцируются на территории Карабаха.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон глубоко обеспокоен военными действиями Азербайджана в Карабахе и призывает Баку к прекращению огня и началу диалога. По его словам, разворачивающийся конфликт ухудшает гуманитарную ситуацию в регионе и подрывает перспективы достижения мира. Согласно утверждению дипломата, США «ясно дали понять» Азербайджану, что применение силы для решения споров неприемлемо.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Генассамблеи ООН указал, что его страна поддержала переговоры между Азербайджаном и Арменией. При этом он добавил, что Карабах является территорией Азербайджана и Анкара не приемлет навязывания иного статуса для него.