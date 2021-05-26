Скабеева упрекнула Лукашенко из-за гуляющих по Белоруссии боевиков ВСУ

https://static.news.ru/photo/41a2f1ca-007c-11eb-b2dc-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Российская телеведущая Ольга Скабеева упрекнула президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что он знал про опыт наёмника ВСУ у основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, но задержал его только сейчас. Она написала в своём Telegram-канале, что в Белоруссии ещё много таких бывших украинских наёмных бойцов, которые убивали людей в Донбассе.

Опыт наёмника у него великий. Подонок, который убивал людей на юго-востоке Украины. Эти факты известны не только у нас и в братской России, но во всём мире. Да он не особо это и скрывал, — заявил ранее Лукашенко про Протасевича.

Скабеева написала , что «если в „Азове*“ Протасевич воевал в 2015 году и всем об этом было известно, тогда почему уголовное дело на него завели только в прошлом году?!».

Александр Григорьевич, у вас в республике сотни таких «героев» спокойно гуляют на свободе даже сейчас. Их фамилии и позывные известны и вам, и вашим спецслужбам, — добавила телеведущая.

Ранее президент Белоруссии прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair, в результате которой был задержан основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Политик обвинил журналиста в убийствах людей на Украине.

*Отдельный отряд специального назначения «Азов» (также известный как полк «Азов») Национальной гвардии Украины признан в России террористической организацией.