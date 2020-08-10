Симоньян потребовала от Лукашенко освободить российского журналиста

https://static.news.ru/photo/3f6ec17e-dafa-11ea-9d01-fa163e074e61_660.jpg Маргарита Симоньян Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с жёстким задержанием журналистов на территории страны. Она потребовала отпустить автора проекта WarGonzo Семёна Пегова.

Она написала в Telegram, что во время акций протеста, связанных с выборами главы государства, многие её друзья и знакомые «болели» за Лукашенко.

В своей стране вы вольны наводить порядок как вам угодно. <...> Но! Задерживать — ещё и так жёстко — журналистов, выполняющих свою работу, вы не имеете права. Если вы не хотите нажить себе врагов в лице и тех людей, кто поддерживал вас в эту судьбоносную ночь, немедленно отпустите Семёна Пегова! — подчеркнула Симоньян.

Она отметила, что российские журналисты должны знать, где находится их коллега, в каком он состоянии и оказывают ли ему медицинскую помощь.

Мы ждём, — добавила она.

Также руководитель телеканала отметила, что все сотрудники СМИ, честно освещавшие выборы в Белоруссии, должны быть освобождены немедленно.

Помимо Пегова сотрудники правоохранительных органов Белоруссии жёстко задержали корреспондентов Daily Storm и «Медузы». К репортёрам применили насилие несмотря на то, что те не оказывали сопротивления.

Ранее в Минске были задержаны журналисты «Дождя», причиной стало отсутствие у них аккредитации на работу. В арендованной ими квартире прошёл обыск. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко заявил, что необходимые документы были поданы за два месяца, однако ответа редакция так и не дождалась. Журналисты вернулись в Россию, им на пять лет запретили въезд в республику.

Кроме этого, телеканал RT сообщил, что два стрингера видеоагентства Ruptly были задержаны в белорусской столице. Связь с ними также была прервана на много часов.

В свою очередь сотрудники телеканала «Белсат» проинформировали о задержании в Минске официального представителя Ирины Славниковой.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что, по предварительным данным, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 80,23% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 9,9%. Явка составила 84,23%. В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.

Как писал NEWS.ru, после завершения выборов в стране вспыхнули массовые акции протеста. Они сопровождались жёсткими задержаниями. Милиция применила против протестующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон.