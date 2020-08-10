Силовики начали задерживать людей в Минске

https://static.news.ru/photo/1d6ee664-db20-11ea-a72b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Задержания начались в Минске. На 19:00 в городах Белоруссии назначены акции протеста в связи с результатами выборов президента республики.

Фотографии задержаний опубликовало агентство Sputnik. Усиленные отряды милиции и ОМОНа направляются к стеле «Минск — город-герой», где планировалось проведение акции протеста. Однако на этом месте практически нет активистов.

Находящиеся рядом скверы обносят временными заборами, а силовики проверяют и фотографируют документы журналистов. Движение автомобилей по проспекту Независимости перекрыто, а центральные станции метро (Фрунзенская, Немига, Купаловская и Октябрьская) закрыли на вход.

Onliner.by сообщает , что милиционеры выборочно останавливают молодых прохожих для досмотра личных вещей и проверки документов. По информации «Белсат», у стелы стоят автобусы милиции, водомёты и автозаки.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Анна Красулина заявила, что политик не будет принимать участия в акциях протеста. Таким образом в штабе хотят избежать провокаций.

Согласно уточнённым данным ЦИК, Тихановская набрала 10,09% голосов. За Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей. Результаты других кандидатов — Анны Канопацкой, Андрея Дмитриева и Сергея Черечня — не превышают 2%. Опираясь на данные своего штаба, Тихановская утверждает, что именно она победила на выборах главы государства.

Голосование в Белоруссии состоялось 9 августа. Явка составила более 84%. После закрытия избирательных участков в Минске и в других городах прошли масштабные акции протеста. Силовики разгоняли митингующих светошумовыми гранатами, водомётами и слезоточивым газом, а также задержали более 200 человек. Среди задержанных оказались и российские журналисты.