«Щюкюрбейли наш!»: Азербайджан опубликовал кадры из освобождённого села

https://static.news.ru/photo/fa9194aa-0880-11eb-8178-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скрин с видео Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/youtube.com

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в распространении ложной информации о потерях азербайджанских военных в направлении Джабраила. В подтверждение этого азербайджанская сторона опубликовала кадры из освобождённого села Щюкюрбейли.

Официально заявляем, что информация, распространяемая армянской стороной, является необоснованной и ложной. В направлении Джабраила наша армия успешно продолжает контрнаступление и имеет превосходство над противником, — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Ранее военные соединения Азербайджана взяли под контроль ещё три села в Джабраильском районе — Шихали-Агалы, Сарыджалы, Мазра. Об этом сообщил президент республики Ильхам Алиев. Помимо этого, были заняты стратегические высоты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, уточнил он.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.